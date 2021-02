PS5 e The Last of Us: paghereste qualsiasi cifra per questo faceplate

Sin dalla lancio di PS5 lo scorso anno, in molti si sono chiesti se prima o poi Sony permetterà di cambiare i frontalini della console, magari con faceplate a tema ispirati a giochi di successo.

Il design classico di colore bianco non ha infatti soddisfatto tutti i giocatori, tanto che moltissimi si sono lanciati in un vero e proprio mercato parallelo non ufficiale di frontalini colorati (tra cui quelli di colore nero).

In tanti hanno in ogni caso realizzato scocche alternative per adattarle alle proprie PlayStation 5, senza alcuno scopo di lucro: ora, l’utente Instagram “Retro Licker” si è davvero superato, realizzando di fatto una PS5 a tema The Last of Us realmente sorprendente (via Reddit).

Il design dell’artista riproduce perfettamente il look post-apocalittico della celebre serie di azione e avventura di Naughty Dog, decorando il frontalino della console per assomigliare in tutto e per tutto a una struttura avvolta dalla vegetazione che ricopre il mondo del gioco.

Via Game Rant, il bravissimo “Retro Licker” ha affermato di avere in mente di creare la “sua” PS5 a tema TLOU da diverso tempo, tanto che è stato un progetto davvero molto difficile da realizzare e portare a termine (nonostante l’incredibile risultato finale).

Ribadiamo che al momento – e probabilmente per i mesi a venire – il faceplate PlayStation 5 non ufficiale dedicato al gioco Naughty Dog non sarà messo in vendita.

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5. Il primo capitolo della serie è invece uscito nel 2013, per poi essere ripubblicato su PS4 in una notevole versione remastered nel 2014.