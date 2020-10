PS5 e la chat vocale: nuove funzionalità in arrivo (anche contro gli abusi)

Giorno dopo giorno, Sony sta svelando tutte le carte relative a PS5 e ciò che offrirà all’utenza, dopo il reveal della dashboard ufficiale di pochi giorni fa.

Ora, il colosso giapponese ha spiegato nel dettaglio via PS Blog le nuove modifiche implementate nel sistema di Chat vocale dedicato a PlayStation 5 (e PS4).

L'avvio alla dashboard di PS5.

Catherine Jensen, a capo della divisione Global Consumer Experience, ha illustrato le novità ai giocatori:

Al fine di garantire una maggiore sicurezza, prevenendo abusi e molestie nei confronti dei giocatori, Sony ha implementato un sistema di registrazione e segnalazione rapida dei messaggi audio trasmessi attraverso la Chat vocale di PlayStation 4 (lo stesso sistema sarà implementato su PlayStation 5). La nuova funzionalità è stata introdotta con il rilascio dell’aggiornamento del firmware di PlayStation 4 versione 8.00.

La Jensen conferma che Sony ritiene quindi fondamentale permettere ai giocatori di segnalare in modo rapido e veloce gli eventuali problemi occorsi durante le sessioni di gioco, mentre sono collegati al PlayStation Network. Questa nuova aggiunta è quindi pensata specificatamente per segnalare comportamenti scorretti e inappropriati (sebbene le conversazioni tra utenti non saranno ascoltate da terzi).

Un'immagine di PS5.

Il giocatore potrà in ogni caso inviare una segnalazione vocale di 40 secondi (ai 20 secondi base si aggiungeranno automaticamente i 10 secondi precedenti e i 10 successivi). Solo i 5 minuti più recenti di una chat vocale saranno disponibili al giocatore per inviare la segnalazione.

Inoltre, non sarà possibile disattivare la registrazione della Chat vocale, questo perché vogliamo che tutti gli utenti si sentano al sicuro quando giocano online contro altre persone.

La Jensen ha poi aggiunto che «quando PS5 sarà lanciata sul mercato i giocatori potranno interagire attraverso la Chat vocale con gli utenti PlayStation 4.»

PS5 arriverà in Europa (Italia inclusa) dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori vedrà la luce nei negozi il 12 novembre 2020.