PlayStation 4, problemi con l’aggiornamento 8.00

Nelle scorse ore vi abbiamo riferito che nella mattinata Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 4, che porta la console di attuale generazione alla sua versione 8.00. Tra le novità erano presenti nuovi avatar, una migliore integrazione di party e messaggi, ma anche novità per il filtro contenuti: trovate tutti i dettagli in questa notizia dedicata.

Tuttavia, apprendiamo dai nostri lettori che hanno aggiornato la console – compresi gli utenti del forum ufficiale di SpazioGames – che l’update sta in realtà generando dei problemi imprevisti. In alcuni casi, infatti, i giocatori non vedono più caricarsi la lista amici, mentre altri segnalano di non riuscire a utilizzare il sistema per i party, che prima dell’update invece funzionava correttamente.

L'aggiornamento 8.00 di PS4 è arrivato questa stamattina

A questo punto rimaniamo in attesa che Sony dirami una ulteriore patch, che vada a risolvere gli inconvenienti lasciati aperti dal primo aggiornamento, permettendo agli utenti di utilizzare comodamente tutte le feature di PS4 – comprese le nuove – senza incappare in fastidiosi inconvenienti.

Vi ricordiamo che il download dell’aggiornamento di sistema può essere rimandato in caso non abbiate bisogno dei servizi online della console, mentre è indispensabile per i giochi che dovete aggiornare o per i multiplayer in Rete.

Se, quindi, rientrate nella prima categoria, probabilmente la soluzione migliore è non aggiornare, per ora, la console, fino a quando non ci sarà una patch correttiva che introduca dei fix per gli inconvenienti manifestati e segnalati.