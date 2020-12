PS5: disponibile ora nuovo aggiornamento (e aggiorna anche DualSense)

A sorpresa, un po’ come è accaduto le ultime volte, Sony ha reso disponibile oggi un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, la sua console da poco arrivata sul mercato, che potete già scaricare e installare. Il nome dell’aggiornamento è 20.02-02-30 e, come immaginerete da questo codice, non dovete considerarlo come un firmware update “maggiore”, che introduce feature significative rispetto a quelle già presenti.

Il peso del download, che potete già eseguire, è di 886 MB e sebbene non ci sia una lista delle migliorie apportate, è legittimo aspettarsi che vengano introdotti dei fix sulle problematiche che erano state segnalate. Inoltre, come sottolineato dai colleghi di VG24/7.com, sicuramente l’aggiornamento introduce delle migliorie per il controller DualSense.

PlayStation 5 e DualSense

Mentre eseguite l’update, infatti, durante l’installazione vi viene richiesto di collegare il controller con il cavo alla console, affinché possa a sua volta essere aggiornato. Vedremo nelle prossime ore se emergeranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda DualSense, o se Sony diffonderà un eventuale changelog dettagliato per questo aggiornamento di PS5.

PS5 è disponibile dal 12 novembre in diversi mercati, dal 19 novembre in Europa e in tutto il mondo. La console, ormai è un tormentone, è diventata rapidamente introvabile ed è oggetto del desiderio dei bagarini — visto anche quanto i consumatori sono disposti a pagare in più rispetto ai 499€ massimi di listino per l’edizione standard.

Per ogni dettaglio sulla console vi raccomandiamo la nostra esaustiva video recensione dedicata, ma anche la pagina hub con tutti gli approfondimenti e i video dedicati a PS5.