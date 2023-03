PS5, disponibile nuovo firmware di sistema: ecco cosa cambia

Da ora è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per PS5, che potete scaricare fin da subito per portare il firmware della console next-gen alla versione 7.01.01.

L’update arriva a pochi giorni di distanza dalla versione 7.01, che ha portato con sé varie modifiche per la console di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Come segnalato dal sito ufficiale PlayStation, il firmware 7.01.01 di PS5, che ora è disponibile per il download per tutti gli utenti.

Al momento in cui scriviamo, Sony non ha condiviso le specifiche dell’aggiornamento ma è plausibile che non lo faccia pubblicamente nemmeno nelle prossime ore.

Da ciò che si evince, si tratterebbe semplicemente un hotfix mirato a correggere le problematiche più o meno gravi riscontrate nella versione principale.

In altre parole, parliamo di una normale patch di routine che migliora la stabilità generale del sistema ed eventualmente corregge alcuni errori di sistema.

Ad ogni modo, le dimensioni dell’update 7.01.01 di PS5 sono pari a 834,1 MB, quindi assicuratevi di avere lo spazio necessario per il regolare download. Potrete scaricare manualmente l’aggiornamento selezionando dalla dashboard il menu Impostazioni e seguendo poi le istruzioni necessarie.

Restando in tema, una nota catena australiana ha pubblicato un’inserzione dedicata a un nuovo modello più sottile di PlayStation 5: la PS5 Slim è in arrivo?

Nel mentre, se volete aggiungere nuovi titoli al vostro catalogo in vista di una nuova ipotetica console, vi segnaliamo che proprio a partire da oggi sono già disponibili gli sconti di primavera di PlayStation Store con tanti titoli imperdibili.