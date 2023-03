PlayStation Store, Sconti di Primavera fino all’85% disponibili da ora: ecco i migliori

PlayStation Store ha deciso di celebrare la nuova stagione con una nuova intrigante promozione: da questo momento potete risparmiare fino all’85% sui vostri videogiochi preferiti, grazie ai nuovi imperdibili Sconti di Primavera.

Grazie ai nuovi saldi primaverili, lo store digitale per le console di casa Sony vi permetterà di acquistare a prezzo scontato le migliori produzioni disponibili su console, che comprendono sia le esclusive PlayStation che i giochi di terze parti.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è l’edizione Digital Deluxe di Dead Space, il remake del leggendario horror di casa Electronic Arts uscito appena due mesi fa e che potrete già acquistare in sconto al 20% (se preferite le copie fisiche, trovate l’edizione standard in offerta su Amazon).

Ma questo è naturalmente solo uno dei tanti prodotti disponibili: potete infatti approfittare anche di offerte sulle esclusive PlayStation Studios, come ad esempio The Last of Us Parte I al 25% in meno, oppure Horizon Forbidden West con il 43% di sconto per l’edizione PS4, che però include anche l’upgrade gratuito su PS5.

Troverete anche alcuni dei giochi più amati dai produttori di terze parti, come FIFA 23, The Witcher 3 e GTA V, tutti disponibili con promozioni da non lasciarvi assolutamente scappare.

Non mancheranno poi le vere e proprie occasioni nascoste per recuperare piccole perle nel vostro catalogo: in vista dell’uscita dell’ottavo capitolo, vogliamo infatti segnalarvi il generosissimo 85% di sconto sulla Originals Edition di Tekken 7.

Gli Sconti di Primavera sono davvero numerosi per poterveli elencare tutti, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, troverete una nostra selezione con i migliori titoli in offerta:

A Plague Tale: Requiem a 38,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 35%

a 38,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 35% Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition a 34,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 65%

a 34,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 65% Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 47,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 20% Dead Space Edizione Digital Deluxe a 71,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 20%

a 71,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 20% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Far Cry 6 Game of the Year Edition a 35,99€ (anziché 119,99€) – Sconto del 70%

a 35,99€ (anziché 119,99€) – Sconto del 70% FIFA 23 (PS5) a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Horizon Forbidden West a 39,89€ (anziché 69,99€) – Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) – Sconto del 43% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Stray a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20%

a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20% Tekken 7 – Originals Edition a 14,99€ (anziché 99,99€) – Sconto dell’85%

a 14,99€ (anziché 99,99€) – Sconto dell’85% The Last of Us Parte I a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50%

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore a disposizione per approfittare degli sconti sulle Selezioni Essenziali, che includono tanti altri grandi titoli a prezzi ridotti: per aiutarvi nella vostra scelta, vi abbiamo anche indicato i migliori giochi da acquistare a meno di 20 euro e a meno di 10 euro.