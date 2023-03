PS5, l’aggiornamento 7.01 è disponibile a sorpresa: ecco che cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per PS5, che potete scaricare fin da subito per portare il firmware della console next-gen alla versione 7.01.

L’update arriva a pochi giorni di distanza dall’imponente versione 7.00, che ha portato con sé modifiche molto importanti per la console di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Come segnalato da TwistedVoxel, questa volta si tratterebbe solo di un hotfix non particolarmente ingombrante e che non aggiungerebbe nessuna novità degna di nota per la piattaforma.

Il changelog ufficiale segnala infatti solamente i consueti “miglioramenti alla performance del sistema“: con molta probabilità, la patch dovrebbe avere quindi sistemato solo qualche bug non meglio identificato.

Resta naturalmente in piedi la possibilità che possano essere state introdotte ulteriori novità nascoste, come del resto è già accaduto nel caso della precedente patch: tuttavia, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è ancora emerso nulla del genere.

Per poter scaricare l’aggiornamento 7.01 di PS5 sarà necessario avere a disposizione almeno 1.5GB di spazio libero sulla vostra console: si tratta dunque di una patch molto leggera che dovreste essere in grado di installare senza problemi.

Se la vostra console non dovesse essersi aggiornata automaticamente, vi ricordiamo che potrete cercare manualmente la nuova patch di sistema tramite l’apposito menù delle impostazioni, dopo esservi naturalmente assicurati che sia connessa alla rete internet.

Nel caso emergessero ulteriori novità dalla versione 7.01, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, il nostro consiglio è — come sempre — di scaricare l’aggiornamento il prima possibile sulle vostre console.

Una delle feature più apprezzate della versione 7.00 riguarda la possibilità di utilizzare la stessa installazione di un gioco sia per le copie digitali che per quelle fisiche: non sarà dunque più necessario installare lo stesso titolo due volte, uniformandosi alle console rivali.

Allo stesso tempo è arrivata però una critica da non sottovalutare: alcuni giocatori si sono lamentati della possibilità che il nuovo aggiornamento possa addirittura arrivare a “spoilerare” il progresso dei propri videogiochi in corso.