PS5, disponibile da ora un nuovo supporto importante per il DualSense

Le ultime indiscrezioni arrivate una settimana fa alla fine sono state confermate: PlayStation ha appena annunciato un supporto molto importante per DualSense, indicato soprattutto per chi non è ancora riuscito ad acquistare una console PS5.

Il controller DualSense (che potete acquistare in offerta su Amazon) è infatti un dispositivo rivoluzionario, al punto che molti giocatori hanno desiderato poterlo utilizzare anche su PC, nonostante l’unico modo per aggiornarne le funzionalità fosse collegarlo a una console.

Nelle ultime ore erano però emersi dei termini di servizio che lasciavano intendere l’arrivo di una app apposita per risolvere il problema, che tuttavia vennero rimossi velocemente da Sony.

Evidentemente, l’annuncio era semplicemente trapelato con una settimana di anticipo: con una breve nota rilasciata sui propri account social, Sony ha infatti confermato che da questo momento è disponibile l’app «Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense».

Grazie a questo importante supporto, tutti gli utenti saranno sempre in grado di poter tenere aggiornato il controller di PS5 per un utilizzo sempre ottimale anche per i giochi PC, rendendo dunque non necessario acquistare la console next-gen.

Aggiornare il vostro DualSense è semplicissimo: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo per poter scaricare l’apposita app disegnata per Windows 11, ma compatibile anche con dispositivi selezionati con Windows 10.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6 — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022

In seguito, basterà semplicemente collegare il vostro controller al PC tramite un cavo USB e avviare l’app di aggiornamento, assicurandovi di mantenerlo sempre collegato durante l’operazione.

Nel caso possediate più di un DualSense, Sony ricorda che il programma è in grado di gestire solo un aggiornamento per volta: di conseguenza, sarà necessario ripetere l’operazione per tutti i dispositivi in vostro possesso.

Si tratta sicuramente di un supporto estremamente importante per i giocatori più esigenti, pur ricordando che tutte le funzionalità del controller potranno essere utilizzate soltanto se previste dagli sviluppatori, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra guida dedicata.

Ricordiamo che lo scorso mese è anche arrivato un riconoscimento molto importante per il controller di casa Sony: DualSense è stato eletto il miglior controller di sempre ai BAFTA Games 2022.