PS5 Digital Edition è un grave errore di Sony, per Michael Pachter

PS5 Digital Edition è stata presentata a sorpresa quest’estate come alternativa più economica della PS5 base, con cui uscirà in simultanea a novembre.

Questa edizione, diversamente da Xbox Series S, non prevederà performance minori rispetto alla sorella maggiore, della quale perderà soltanto il lettore Blu-ray.

La mossa, a detta dell’analista Michael Pachter, rappresenta un grave errore di Sony, che potrebbe essere corretto in corsa dando sempre meno spazio a tale variante di PlayStation 5.

«Penso che Sony abbia davvero sbagliato di grosso perché, per quanto possiamo dirne, il costo di fare una PlayStation 5 è $450, quindi raggiungono il break even sulla versione da $500, ma perdono $40 o giù di lì sulla versione digitale», ha spiegato Pachter a GamingBolt.

«Un lettore ottico non vale così tanto. Quindi stanno perdendo $40 ma guadagnano $6 in più per ogni gioco digitale rispetto a quanto guadagnerebbero altrimenti. Quindi dovreste comprare un sacco di giochi per coprire la perdita, e penso sia semplicemente improbabile che vengano comprati così tanti giochi» in digitale, ha aggiunto.

«In realtà non penso che molti consumatori vorranno risparmiare quei soldi. Penso gran parte vorrà avere il lettore ottico a disposizione così da avere l’opzione di portare il loro gioco a casa del loro amico o darlo dentro per altro. Quindi penso abbiano fatto un errore grosso con la Digital Edition, ma è difficile dare numeri così presto, perché è tutto sold out ovunque, e non sappiamo quante unità di ciascuna [versione] abbiano fatto. Ma penso che nel lungo termine venderanno e faranno meno edizioni digitali».

In effetti, pare che anche Sony sia a conoscenza della richiesta ampiamente inferiore di PS5 Digital Edition rispetto al modello con disco, e abbia agito di conseguenza nella gestione degli approvvigionamenti ai negozi per il day one.

Ciò detto, le problematiche relative alle quantità di console disponibili in negozio non è legata esclusivamente alla Digital Edition, come abbiamo appreso in una conversazione con GameStop Italia di pochi giorni fa.