PS5 batterà Xbox Series X quest’anno, ma il gap si è molto ristretto per un analista

Pur non diffondendo numeri ufficiali, Phil Spencer ha confermato che quello di Xbox Series X il 10 novembre è stato «il più grande lancio Xbox di sempre» , il che significa che ha superato il milione di console vendute in ventiquattro ore al lancio di Xbox One, su tredici diversi mercati. Xbox Series X e Xbox Series X sono state lanciate in trentasette mercati, sottolinea l’analista Daniel Ahmad.

Per il successo di PS5 Sony punta ovviamente sui suoi maggiori videogiochi: sappiamo che God of War ha venduto oltre 51 milioni di copie, mentre la sorpresa Ghost of Tsushima ha superato i 5 milioni. I consumatori hanno insomma fiducia nelle produzione single-player della compagnia, e non è un caso che Microsoft stia investendo proprio nell’ottica dei team di sviluppo, per garantirsi sempre più proprietà intellettuali appetibili e crearne di nuove.

Conscia degli errori commessi in passato con la sua Xbox One – ricorderete anche solo le manovre relative a Kinect “obbligatorio”, senza il quale la console pareva non potesse essere venduta – Microsoft si è presentata molto più preparata per Xbox Series X : la sua console next-gen incarna una visione chiara che la casa di Redmond sta portando avanti sotto la gestione Phil Spencer , che è stata spiegata al pubblico in modi trasparenti e che ha dalla sua tutta la voglia di ampliare anche l’offerta first-party (pensiamo all’acquisizione di Bethesda).

The previous largest launch for the Xbox brand was the Xbox One which sold over 1 million units in 24 hours across 13 launch markets.

We can infer Series X|S is over 1m from this. Although not too surprising given it launched in 37 markets.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 12, 2020