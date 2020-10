PS5, accessori disponibili in UK dal 12 novembre: e in Italia?

Come ormai saprete benissimo, PS5 sarà disponibile in Europa – Italia inclusa – dal prossimo 19 novembre, mentre negli USA e in altri territori vedrà la luce il 12 dello stesso mese.

Ora, per i giocatori del Regno Unito, è arrivata una notizia che non potrà che rendere meno spasmodica l’attesa: sembra infatti certo che in Inghilterra gli accessori di PS5 saranno acquistabili in leggero anticipo, ossia a partire dal 12 novembre 2020.

Ciò è tradotto in una settimana in meno rispetto al lancio della console. Ma non solo: anche la lineup di lancio sarà lanciata con anticipo, permettendo così ai neo possessori di PlayStation 5 di acquistare prima i giochi che la stessa console.

Turns out – this does include the controller now. https://t.co/Pk5NlLhbGJ — SimplyGames 🎃 (@SimplyGames) October 12, 2020

E in Italia? In realtà, a inizio ottobre aveva iniziato a circolare la notizia secondo la quale diverse divisioni di rivenditori europei come Amazon Italia, Amazon Francia e Amazon Spagna stavano misteriosamente anticipando la data d’uscita dei giochi di lancio di una settimana.

Ciò starebbe a significare che Sony potrebbe decidere di rilasciare gli accessori di PS5 con leggero anticipo anche da noi? Con molta probabilità è così, anche se prima di esultare attendiamo una conferma ufficiale da parte dei distributori e di Sony stessa. Vi terremo aggiornati.

La base di ricarica di DualSense.

Avete già letto che Twitter è impazzito dopo che Sony ha confermato che oggi manca un mese esatto al lancio americano di PlayStation 5? E che di recente il colosso giapponese ha svelato tutti i dubbi circa la retrocompatibilità tra la “vecchia” PS4 e PS5, inclusi salvataggi, periferiche, Game Boost e realtà virtuale?

Giochi e periferiche a parte, PS5 arriverà in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per l’edizione Only Digital.

Potete scoprire dove prenotare la console al miglior prezzo sul mercato (non appena prenderanno nuovamente il via i preorder) cliccando sui link sottostanti.