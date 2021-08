PS4 si rifà il trucco: arriva una versione in legno naturale

PS4 non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene videoludiche, complici anche i problemi distributivi che continuano a riguardare PS5.

La sorella maggiore della console next-gen di Sony possiede tanti titoli di qualità e ha ospitato molti tra i prodotti più apprezzati della scorsa generazione.

Il vecchio hardware del colosso nipponico ha recentemente infranto un nuovo record, ma stavolta il mondo dei videogiochi c’entra solo marginalmente (mentre l’illegalità c’entra eccome).

Per tutti gli utenti ancora affezionati a PS4 (per indole o per forza di cose, data la difficoltà di aggiudicarsi una PS5) è da poco disponibile l’update 9.0.

Intervenire sull’estetica delle console è una pratica che va avanti da tempo immemore e ha spesso portato risultati degni di lode.

Mentre alcuni giocatori sono ancora intenti a rifare il trucco a PS5, altri preferiscono dedicare il loro tempo a PS4, come testimonia una nuova versione realizzata in legno.

Compiere operazioni simili sulla console next-gen non è così complicato (data anche la facilità nel rimuovere i pannelli), mentre sull’hardware precedente potrebbe essere un po’ più complicato.

Un videogiocatore in possesso di una manualità invidiabile è riuscito non solo a rimuovere i componenti esterni della console senza danneggiarla, ma a sostituirli con una nuova copertura in legno naturale.

Una foto del risultato finale è finita su Reddit, e vi consentirà di ammirare la console in tutto il suo splendore (via GameRant):

Alcuni utenti hanno sospettato che potrebbe trattarsi di adesivi applicati sul case originale, ma l’autore ha smentito le voci confermando che ha usato solo vero legno.

Come chiarito dallo stesso videogiocatore, questo restyling sarà permanente e non verrà rimosso, anche a causa della procedura di applicazione che non consente di tornare indietro con facilità.

PS4 è ancora molto rilevante, non solo per i videogiocatori: secondo un noto analista, giocherebbe un ruolo importante per l’uscita delle prossime esclusive PS5.

Il mese scorso, la console era incorsa nei medesimi problemi riscontrati dalla sorella minore, ancora una volta a causa dei bagarini.

Intanto, un’esclusiva PlayStation attesa da tempo sembra essere andata incontro a una pessima sorte: stando a quanto emerso nelle scorse ore, si tratterebbe di una cancellazione a tutti gli effetti.