PS4, disponibile l’aggiornamento 9.51: ecco che cosa cambia

Le ultime ore si sono rivelate ricche di grandi novità per le console PlayStation: dopo aver già aggiornato PS5, Sony ha deciso di rilasciare una nuova patch anche su PS4.

Il nuovo aggiornamento disponibile su PlayStation 4 (potete trovarne le migliori offerte a tema su Amazon) porterà il firmware della console alla versione 9.51, che servirà semplicemente a migliorare la stabilità del sistema.

Il changelog ufficiale appare infatti identico a quello rilasciato da Sony per l’ultima patch di PS5, confermando dunque che si tratta di un semplice aggiornamento di routine.

Viene infatti segnalato che l’aggiornamento software «migliora le prestazioni del sistema», lasciando dunque intendere che si tratta di semplici bugfix o di altri cambiamenti nascosti per rendere più efficiente la console (via PlayStation LifeStyle).

In alcuni casi, nonostante si tratti di semplici patch di manutenzione, Sony coglie l’occasione per implementare alcune utili feature nascoste per migliorare l’esperienza di utilizzo: al momento, non è stato però riportato alcun ulteriore cambiamento particolarmente significativo.

L’aggiornamento 9.51 servirà dunque a risolvere problematiche riscontrate su PS4, sebbene sfortunatamente non sia stato specificato nel dettaglio quali bug siano stati sistemati.

In ogni caso, la patch ha un peso di circa 491.8 MB, inferiore di oltre la metà rispetto all’aggiornamento rilasciato su PS5 nelle scorse ore, arrivato a 1 GB.

Il nostro consiglio naturalmente è quello di aggiornare la vostra PS4 il prima possibile tramite le apposite impostazioni sulla console, dato che la patch è già disponibile: qualora emergessero ulteriori novità interessanti sulla versione 9.51, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che anche nella precedente Sony aveva deciso di rilasciare aggiornamenti per entrambe le sue console, sebbene in quel caso si è trattato di patch più corpose.

Per quanto riguarda invece PS5, sembra che l’ultima versione del software non abbia ancora implementato una soluzione per un inaspettato problema che può capitare su alcune TV di ultima generazione: l’augurio è che con il prossimo aggiornamento Sony riesca a sistemarlo una volta per tutte.