PS VR 2 è retrocompatibile con PS4 e i vecchi giochi?

Considerando che le generazioni di videogiochi corrono, è sempre lecito domandarsi – quando compriamo qualcosa di nuovo – se questo sia retrocompatibile. Vale anche per PS VR 2, il visore per la realtà virtuale di casa Sony arrivato sul mercato a febbraio 2023.

Molti videogiocatori interessati, infatti, avevano già comprato il precedente PS VR, o non hanno ancora una PS5. Possono contare sulla retrocompatibilità di PS VR 2? Purtroppo, la risposta è no.

PS VR 2 non è retrocompatibile

Purtroppo, Sony ha confermato che PS VR 2 non è retrocompatibile – e questo significa che non può far girare i giochi del precedente PlayStation VR.

Se stavate pianificando di vendere, magari, il precedente modello e passare al nuovo, in modo da giocare tutta la vostra libreria VR direttamente su PlayStation VR 2, dobbiamo fermarvi. L’idea non è applicabile, perché i giochi del vecchio visore non possono essere eseguiti sul nuovo.

In merito a questa decisione, Sony ha spiegato che le tecnologie molto diverse tra i due visori – compresi i controller PS VR 2 Sense – non hanno permesso semplicemente di prendere di peso i vecchi giochi e renderli immediatamente adatti al nuovo headset. Sarebbe stato necessario, per gli sviluppatori, lavorarci in modo specifico. Uno sforzo impossibile da gestire, per cui i giochi del primo PS VR rimangono confinati su quello.

Allo stesso modo, ovviamente, i giochi PS VR 2 non possono essere eseguiti sul precedente PS VR.

PS VR 2 non ha retrocompatibilità con PS4

Se è vero che potete collegare il vecchio PS VR per giocare anche sulla vostra PS5, non è vero l’opposto: PS VR 2 non può essere usato per giocare su PS4 e ha bisogno di una PS5.

Se, quindi, non avete ancora acquistato la console di casa Sony di ultima generazione, ricordate che è necessaria per poter giocare con PS VR 2 – anche perché, al momento, il visore non è compatibile nemmeno per il gioco su PC. O comprate prima (o insieme) una PS5, oppure non potrete utilizzarlo.