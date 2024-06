Sony starebbe tagliando i fondi per i giochi PlayStation VR2

Sony potrebbe aver deciso di abbandonare quasi definitivamente le speranze per il futuro di PlayStation VR2, se le ultime indiscrezioni fossero confermate ufficialmente.

Sappiamo bene che l'ambizioso visore next-gen per PS5 non ha avuto vita facile, anche per via di un prezzo superiore perfino a quello delle stesse console (ma lo trovate scontato su Amazon), non aiutato ovviamente dalla scarsa disponibilità di videogiochi esclusivi per il visore.

Perfino il nuovo capitolo di Astro Bot, franchise che nacque proprio con un gioco esclusivo per il primo PS VR, ha deciso di non supportare in alcun modo il nuovo visore next-gen, facendo nascere più di un dubbio sul suo futuro.

E si tratterebbe di dubbi ben fondati, almeno stando alle ultime voci di corridoio: secondo un report di Android Central, Sony avrebbe infatti deciso di ridurre notevolmente gli investimenti relativi a PlayStation VR2, tagliando i fondi per i prossimi giochi in arrivo (via PlayStation LifeStyle).

Inoltre, sembrerebbe che sarebbero in arrivo soltanto due giochi per il visore next-gen e che, a causa di questa riduzione di fondi, ci sarebbero ben poche opportunità per far emergere nuove produzioni.

Insomma, se questo report fosse confermato in via ufficiale, Sony sembrerebbe aver capito che continuare a puntare su PlayStation VR2 non avrebbe più senso, puntando invece a ridurre i danni il più possibile.

Ciò spiegherebbe anche come mai sia stato deciso di rendere improvvisamente compatibile il visore su PC con un accessorio dedicato: si tratta indubbiamente di un modo per dare nuova vita a PS VR2, qualora effettivamente non ci siano più piani per giochi esclusivi.

Ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia con fortissime precauzioni, dato che Sony non ha ancora commentato in via ufficiale le indiscrezioni.

Detto ciò, non è la prima volta che si parla di previsioni al ribasso per il visore: ricordiamo infatti che anche un report di Bloomberg aveva parlato di uno stop alla produzione.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero risposte ufficiali da Sony o non appena avremo ulteriori novità sulla vicenda.