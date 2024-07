PS VR 2 sta per arrivare su Steam: c'è una data

PS VR 2 non è stato esattamente un successo per PlayStation, laddove la compatibilità ufficiale con Steam e PC potrebbe essere un momento di svolta per il visore che, probabilmente, arriverà presto.

E ora, come riporta PC Games N, sembra esserci anche una data per la pubblicazione della compatibilità di PS VR 2 su PC.

Un'app per PSVR2 è apparsa su Steam con una data di uscita fissata per il 6 agosto 2024, suggerendo un imminente supporto per PC.

Anche se non si conoscono ancora molti dettagli sul funzionamento dell'app, la notizia è un indizio interessante per gli appassionati di realtà virtuale dopo un periodo di relativa calma.

Il PS VR 2 è stato finora limitato dalla compatibilità ristretta, ma PlayStation punta a farlo rinascere proprio in questa occasione.

PlayStation aveva già annunciato la possibilità di rendere il suo visore compatibile anche con il PC, rivelando le specifiche hardware necessarie per poterne usufruire.

Ecco i minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Processore: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (è richiesta l'architettura Zen 2 o successiva)

RAM / memoria: 8 GB o più

GPU / scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1650 o successiva (è richiesta l'architettura Turing o successiva), NVIDIA RTX series-AMD Radeon RX 5500XT o successiva / AMD Radeon RX 6500XT o successiva (per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 o successiva o AMD Radeon RX 6600XT o successiva)

DisplayPort 1.4 (deve avere una porta di uscita DisplayPort o Mini DisplayPort standard)

USB: Solo connessione diretta

Bluetooth 4.0 o successivo

Vedremo se il rilancio su PC e Steam possa garantire a PS VR 2 una seconda vita, considerando che le vendite sono state tutto meno che entusiasmanti, finora.

