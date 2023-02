PS VR 2 vs PS VR: cosa cambia dal primo PlayStation VR

State raccogliendo informazioni su PS VR 2 per capire se possa essere il visore per la realtà virtuale che può fare per voi. Il vostro dubbio, ora, è in cosa differisca o meno dal precedente PlayStation VR: cosa cambia davvero? Quali sono le differenze e quanto ci si può aspettare che l’esperienza offerta sia diversa rispetto a quella avuta con il primo modello?

Se la nostra ricchissima recensione non è stata sufficiente a dissipare questi dubbi, andiamo ancora più a fondo nella questione nella nostra odierna guida.

Cosa cambia da PS VR a PS VR 2: le differenze

La scheda tecnica: PS VR 2 è molto più potente

Come abbiamo visto nella nostra guida dedicata alle specifiche tecniche di PS VR 2, il più recente visore è ovviamente molto più potente e all’avanguardia del modello uscito nel 2016.

Parliamo, infatti, di un dispositivo dotato di display 4K HDR OLED che raggiunge una risoluzione di 2000 x 2040, laddove l’originale aveva un pannello OLED da 960 x 1080 – non sempre confortevole per gli occhi e per l’esperienza di gioco.

Questo si riflette anche nella comodità nell’utilizzo: l’originale PS VR necessitava del collegamento di una unità di calcolo esterna a PS4, mentre PS VR 2 vi permette di giocare semplicemente collegando un cavo a PS5 e nient’altro.

PS VR 2 PS VR Display OLED OLED Risoluzione 2000 x 2040 960 x 1080 Frequenza aggiornamento 90, 120 Hz 90, 120 Hz Campo visivo circa 110° circa 100° Sensori • sensore di rilevazione movimento a sei assi

• sensore di prossimità IR • accelerometro

• giroscopio Collegamento USB-C HDMI, USB Peso 560 grammi ca. 600 grammi ca.

Vediamo cosa cambia da PS VR a PS VR 2

La compatibilità e i giochi

Attenzione, perché PS VR 2 è compatibile solamente con PS5, mentre potete giocare con PS VR sia su PS4 che su PS5. Questo si traduce anche nei videogiochi.

PS VR 2 non è retrocompatibile con i giochi del primo PS VR: se stavate pensando di vendere il precedente visore per giocare tutti i titoli direttamente sul nuovo, sappiate che non è possibile.

La comodità d’uso e di collegamento

Come accennato sulle specifiche tecniche, PS VR 2 è molto più comodo e facile da collegare. Vi basterà semplicemente collegare il suo cavo USB a PS5 e sarete pronti a giocare da subito.

Il precedente PS VR, invece, richiedeva di collegare una unità di calcolo esterna alla vostra PS4 – risultando in un fastidioso groviglio di fili che era necessario districare ogni volta che volevate giocare.

I controller

Se l’originale PlayStation VR si serviva di DualShock 4 e dei controller di movimento PlayStation Move, nel caso di PS VR 2 sono stati creati appositamente i controller PS VR 2 Sense.

Si tratta di due periferiche, una per ogni mano, che richiamano le funzionalità di DualSense, ma pensate per una grande precisione nel tracciare i vostri movimenti e adatte al contesto della VR.

In questo, parliamo sicuramente di un grande balzo in avanti rispetto alla generazione precedente: i due nuovi controller sono comodi, funzionali e molto più vicini anche alle proposte di altri visori di fascia alta sul mercato.

Non servono accessori esterni

Alla luce di ciò, vale la pena rimarcare che per giocare con PS VR 2 non servono accessori esterni. Per giocare con PS VR potevate necessitare dei controller Move o della PlayStation Camera per tracciare i movimenti.

Nel caso di PS VR 2, invece, una volta estratto il visore con i controller dalla sua scatola, avete già tutto quello che vi serve per giocare.

Il prezzo

Infine, cambia ovviamente il prezzo. Al momento del suo lancio nel 2016, PlayStation VR venne lanciato al costo di listino di 399 euro.

Nel caso di PS VR 2, invece, parliamo di 599 euro di listino al debutto – anche se molte cose sono cambiate, dal 2016, anche in merito al valore dei nostri stessi soldi.

