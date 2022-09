PlayStation VR2, arriva una brutta notizia (con sorpresa di nessuno)

Sony ha svelato da pochi giorni ufficialmente quale sarà la finestra di lancio di PlayStation VR 2, il visore di ultima generazione per PS5 davvero molto atteso dai fan

Il successore del primo PS VR (potete recuperarlo in bundle su Amazon) avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine del 2022, per poi essere slittato qualche mese più avanti..

Tuttavia, l’attesa non si rivelerà essere particolarmente lunga: PlayStation VR 2 sarà infatti disponibile sul mercato a partire dall’inizio del 2023.

Ora, la notizia di una probabile uscita entro marzo 2023è però accompagnata da una conferma che non farà certo piacere ai possessori del primo PS VR.

Come riportato anche da Destructoid, nel corso dell’ultimo podcast tenuto da Hideaki Nishino, è stato confermato il mancato supporto di PlayStation VR2 ai videogiochi eseguibili su PS4 e PS5 tramite il primo PS VR.

Il Vice Presidente Senior della ‘Platform Experience’ di Sony Interactive Entertainment ha quindi ufficializzato ciò che molti pensavano, ossia che PS VR2 sarà di fatto una nuova generazione per la realtà virtuale di Sony.

«I giochi PS VR non sono compatibili con PS VR2 perché PS VR2 è stato progettato per offrire un’esperienza VR di nuova generazione» ha spiegato Nishino.

«PS VR2 ha caratteristiche molto più avanzate, come i nuovissimi controller con feedback aptico e trigger adattivi, il tracciamento inside-out, il tracciamento degli occhi, l’audio 3D in arrivo e, naturalmente, il 4K HDR. Ciò significa che lo sviluppo di giochi per PSVR2 richiede un approccio completamente diverso rispetto al PSVR originale».

Poche settimane fa, Sony ci aveva illustrato nel dettaglio le nuove feature next-gen del visore: tra le tante novità annunciate anche la possibilità di personalizzare l’ambiente di gioco.

Ricordiamo in ogni caso che a partire dal day-one saranno disponibili oltre 20 giochi importanti al lancio, tra i quali ci sarà anche 0lo spin-off di Horizon.