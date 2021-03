PS Vita, ecco l’ultimo gioco digitale: in vendita solo 128 giorni

Sony ha formalizzato la chiusura del PlayStation Store per PS Vita (e PS3 e PSP) soltanto poche ore fa, e gli utenti già fanno la conta degli ultimi giochi digitali in arrivo per la piattaforma.

Una piattaforma che, da tempo ormai, fa i conti con l’abbandono della casa giapponese al mondo del videogioco portatile ma ha di tanto in tanto alcune soddisfazioni dal panorama indie.

Avevamo parlato di recente infatti di come un singolo gioco sarebbe stato lanciato da uno sviluppatore e un publisher temerari per PS Vita, e i programmi in tal senso non sono stati mutati dopo che Sony ha annunciato di voler staccare la spina al suo store.

Il delizioso platform 2D rogue-lite ScourgeBringer sarà l’ultimo titolo a venire lanciato in digitale sul PlayStation Store per la console portatile, come spiegato dal director Thomas Altenburger su Twitter.

This is now official.

ScourgeBringer on PS Vita, will be a limited release and will only be available for 128 days before vanishing (no developer pun intended in the number), from April 22 to August 27.

128 days to get the last PS Vita game to release digitally. https://t.co/ttibKXNZtR

— Thomas Altenburger 🍕🍍 (@mrhelmut) March 29, 2021