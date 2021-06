PS Store, giochi a meno di 15 euro: ci sono esclusive PlayStation

PS Store propone una selezione di giochi in offerta a meno di 15 euro che vale la pena esplorare se siete a caccia di recuperi.

I giochi non sono compresi nella selezione di PlayStation Plus per il mese di giugno, chiaramente, che presenta com’è abitudine anche una scelta per PS5.

I titoli a meno di 15 euro rimarranno disponibili a questo prezzo per altri tre giorni, e cioè fino al prossimo 24 giugno.

Questo vuol dire che non avete troppo tempo prima che la promozione scada, per cui sarà il caso di scegliere rapidamente cosa aggiungere al vostro backlog.

I prodotti selezionati da Sony comprendono una vasta gamma di acclamati per PlayStation 4, tra cui i seguenti:

Shadow of the Tomb Raider

Soul Calibur VI

Metal Gear Solid V The Definitive Experience

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood

Serious Sam Collection

Tales of Vesperia Definitive Edition

Mad Max

Until Dawn

The Last Guardian

Tales of Berseria

Call of Chtulhu

Vampyr

Gravity Rush 2

We Happy Few

Dragon’s Crown Pro

Jack 2 e 3

Onimusha Warlords

Escape Plan

La selezione comprende alcune amate esclusive PlayStation, che hanno segnato la generazione che si è appena conclusa.

A proposito di esclusive, Naughty Dog ha già promesso di stare lavorando a quello che verrà dopo, ovvero per PS5, con un intero “set” di giochi in programma.