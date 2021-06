Naughty Dog sul futuro: “prossimo set di giochi” in cantiere per PS5

Neil Druckmann ha affidato ad una lettera per l’anniversario dell’ultimo gioco di Naughty Dog una dichiarazione sibillina sul futuro dello studio.

The Last of Us Part II ha appena celebrato il suo primo anniversario, essendo uscito per PS4 ormai lo scorso 19 giugno.

La software house di Santa Monica sta già guardando ai prossimi impegni, prevedibilmente, anche se questo plurale è tutt’altro che casuale.

Ad adoperarlo in prima persona è stato il co-presidente e director del franchise con Ellie e Joel, entusiasmando i loro fan e non solo.

«Mentre lavoriamo al nostro prossimo set di giochi, sappiate che il vostro supporto continua a darci energia», ha spiegato Druckmann alla fine di una lettera aperta.

Un riferimento che non è passato inosservato, questo ai più titoli attualmente in sviluppo presso Naughty Dog.

Da quello che sappiamo, lo studio è impegnato su un remake del primo capitolo di The Last of Us non ancora annunciato e su un multiplayer “tagliato” dal secondo e sensibilmente ampliato (questo sì, ufficiale).

Ma a questo punto non è detto che, chiuse le celebrazioni per il primo anno di TLOU 2, non possano arrivare sorprese di ben altro tipo.