PS Plus, gioco gratis ispirato a Silent Hill ma solo per due paesi: svelato il mistero

Sony ha svelato oggi la lineup dei giochi gratuiti inclusi su PS Plus a gennaio 2021, ma un piccolo caso è nato intorno ad una quarta scelta.

I titoli offerti per il primo mese del prossimo anno sono su scala globale “soltanto” tre, ma a quanto pare due paesi costituiranno un’eccezione.

Si tratta di Spagna e Portogallo, dove gli abbonati al servizio premium della casa giapponese si porteranno a casa davvero un quarto gioco gratis.

Il titolo in questione è Dawn of Fear, una produzione indipendente horror proveniente proprio dalla penisola iberica.

Sony ha pensato bene di includere Dawn of Fear fin dal day one nel suo catalogo per PlayStation 4 come celebrazione dell’iniziativa PlayStation Talents.

PlayStation Talents è un programma del platform owner asiatico per la promozione di giochi provenienti dalla scena dello sviluppo indipendente in Spagna.

L’horror porta la firma dello studio indie Brok3snite, che lo ha sviluppato lavorando duramente presso il PS Games Camp Valencia.

I fan del genere lo troveranno particolarmente familiare, dal momento che è ispirato ai classici della prima trilogia di Resident Evil e Silent Hill.

Chissà che, magari più avanti, il titolo non possa arrivare anche dalle nostre parti su PS Plus, e soprattutto che Sony non si faccia carico di un programma simile pure per l’Italia.