PlayStation Now, ecco i giochi di marzo: zombie e un’esclusiva PlayStation

Sony ha annunciato i giochi di marzo inclusi nell’abbonamento a PlayStation Now, e vi farà piacere sapere che tra loro c’è un’esclusiva PS4.

A partire dal 2 marzo, la lista dei titoli disponibili sul servizio in abbonamento della casa giapponese si amplierà con quattro elementi.

L’elenco delle new entry comprende:

World War Z

inFamous Second Son

Ace Combat 7 Skies Unknown

Superhot

Come capita spesso su PlayStation Now, alcuni dei giochi appena annunciati hanno una data di scadenza già annunciata, dopo la quale non potranno essere utilizzati né in streaming né in locale.

Questa volta, ad avere tale data di scadenza sono World War Z, che rimarrà in catalogo fino al 6 settembre, ed Ace Combat 7, incluso solo fino al 31 maggio.

Via libera invece per gli altri due, inFamous Second Son di Sucker Punch (lo studio di Ghost of Tsushima) e l’innovativo shooter Superhot.

Sempre da domani, vi ricordiamo, saranno disponibili i giochi di marzo di PlayStation Plus, che comprendono tra gli altri Final Fantasy VII Remake.

Questo vuol dire che avete fino ad oggi incluso per portarvi a casa i titoli “gratuiti” di febbraio, perciò non dimenticate di riscattarli.