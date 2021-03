Ecco i giochi Bethesda (per PS3 e PS4) ancora disponibili su PlayStation Now nel 2021

Durante la serata di ieri, Microsoft ha finalizzato l’acquisizione di Bethesda con una tavola rotonda che ha messo sul piatto un gran numero di novità realmente interessanti, molte delle quali ancora da scoprire nei mesi a venire.

Il publisher di franchise come DOOM e The Elder Scrolls, grazie anche le parole del Xbox Phil Spencer, ha ribadito che l’intenzione primaria della compagnia è quella di portare un parco titoli realmente sorprendente anzitutto su Game Pass, mettendo quindi seriamente in discussione l’uscita multipiattaforma di alcune grandi uscite future.

I giocatori di PlayStation, in particolare, potrebbero iniziare a sentirsi scoraggiati riguardo la possibilità di mettere mano ai titoli Bethesda. A quanto pare, però, una soluzione c’è: grazie al servizio di streaming PlayStation Now è infatti ancora possibile giocare alcuni dei migliori titoli di Bethesda su PS4 e PS5.

Poco sotto, la lista completa (via PSU):

Brink (PS3)

Dishonored (PS3)

Dishonored 2 (PS4)

DOOM (PS4)

Fallout 3 (PS3)

Fallout 4 (PS4)

Fallout: New Vegas (PS3)

Prey (PS4)

RAGE (PS3)

RAGE 2 (PS4)

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls Online

The Evil Within 2

La lista non è purtroppo destinata ad aumentare, ragion per cui il nostro suggerimento è di “farvi bastare” i titoli attualmente presenti sul catalogo PS Now (disponibile anche in Europa).

Ricordiamo che a partire da oggi, 20 giochi Bethesda sono approdati sul catalogo Game Pass,tra cui DOOM, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e moltissimi altri. Ma non solo: nel corso della prossima Bethesda e Microsoft terranno un nuovo evento decisamente importante, durante il quale sveleranno sicuramente i primi frutti di questa rinnovata collaborazione.

Va detto che giochi online come The Elder Scrolls Online e Fallout 76 continueranno a “vivere” su piattaforme PlayStation, così come Deathloop e Ghostwire: Tokyo usciranno entrambi su PS5 entro la fine dell’anno in esclusiva temporanea.