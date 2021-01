Provate Little Nightmares 2 gratis su PS4 e Xbox One: ecco come fare

Se siete in impaziente attesa di Little Nightmares 2, abbiamo ottime notizie per voi: dopo che nelle scorse settimane il publisher Bandai Namco ha lanciato una demo gratis per i giocatori PC, infatti, da oggi ha deciso di fare lo stesso anche per gli utenti armati di PlayStation 4 e di Xbox One. Se siete dotati di console, quindi, a partire da questo momento potete misurarvi con alcuni scenari del gioco, per decidere se sia o meno un’esperienza che fa per voi.

Per farlo, vi basterà approfittare della demo, così presentata dal publisher:

Torna in un mondo d’incantevole terrore con Little Nightmares II, un gioco d’avventura e di suspense con protagonista Mono, un ragazzo intrappolato in un mondo distorto dal brusio della trasmissione malvagia di un ripetitore lontano. Questa demo ti consentirà di scoprire la Landa desolata, luogo in cui vive un Cacciatore assetato di sangue, e avere un assaggio delle avventure che ti aspettano nella versione completa.

Little Nightmares II arriverà a febbraio

Il download ha un peso di 3,44 GB e di seguito trovate i link per scaricare la demo di Little Nightmares 2, sia su PlayStation Store per PS4 che su store Xbox per Xbox One.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una demo anche su Nintendo Switch, sulla quale vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo che la nuova fatica di Tarsier Studios ha colpito il nostro Domenico Musicò quando ha potuto misurarcisi qualche settimana fa, come vi ha raccontato e mostrato nella video anteprima dedicata. L’uscita definitiva del gioco, che vuole raccogliere l’eredità e le inquietanti atmosfere del capostipite, è attesa per l’11 febbraio, quando debutterà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.