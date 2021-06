Il prossimo gioco di Xbox Game Studios è stato prodotto “senza crunch”

Il team di Double Fine, autore dell’atteso Psychonauts 2, in arrivo il 25 agosto e pubblicato da Xbox Game Studios, ha dichiarato che il gioco è stato sviluppato «senza crunch».

I possessori di Xbox Game Pass potranno mettere le mani sull’atteso sequel del capitolo originale, uscito nel 2005, a partire dall’estate, con la consapevolezza che lo sviluppo non ha comportato una pressione eccessiva per il team.

La notizia arriva direttamente da Kevin Johnson, senior producer di Double Fine, che ha rassicurato l’utenza tramite un tweet nel quale è possibile leggere che «Psychonauts 2 non ha avuto alcun crunch».

«Il team è stato eccezionale», ha proseguito Johnson, «e sono molto fiero di aver preso parte a qualcosa di così speciale».

Il gioco affronta dei temi molto delicati come la malattia mentale, e il fatto che gli sviluppatori abbiano avuto la possibilità di non andare in contro a uno stress eccessivo in sede di sviluppo non fa che accrescere i già ottimi intenti.

Il problema del crunch è al centro del dibattito videoludico da tempo, e anche l’ultima esclusiva PS5 è stata prodotta senza fare ricorso a questa tendenza particolarmente dannosa.

Il fatto che un gioco del genere, pubblicato da Xbox Game Studios, sia al centro di una dichiarazione simile, non può che fare luce ancora una volta sulla progressiva (si spera) tendenza dell’industria a risolverlo una volta per tutte.

Un altro team che aveva preso a cuore il concetto di lavorare senza una pressione ingestibile era stato quello di Experiment 101, deciso a prendersi il tempo giusto per far uscire il recente Biomutant, ancora una volta, senza alcun crunch.