Prince of Persia Remake è stato cancellato? No, ma c’è una brutta notizia

È passato davvero molto tempo dall’annuncio di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, il quale non era stato ben accolto in occasione del reveal ufficiale.

Il gioco, che Ubisoft ha in ogni caso messo in preordine su Amazon, sembrava infatti essere stato realizzato in fretta e furia, senza alcun rispetto per il titolo di origine.

Le ultime notizie di Prince of Persia Remake hanno confermato anche un cambio di team di sviluppo, cosa questa positiva da un lato e preoccupante dall’altro.

Ora, come riportato anche da Destructoid, sembra proprio che il gioco non è stato cancellato, ma che purtroppo non lo vedremo presto.

L’avventura del Principe, infatti, non arriverà prima dell’anno fiscale 2023 e oltre. La notizia è circolata a seguito di un post di GameStop, il quale aveva messo in allarme i fan.

Il pre-ordine è stato infatti cancellato dal sito web del noto retailer, sebbene l’utente Wario64 (da sempre molto bene informato sulle novità di mercato) ha riportato la cosa all’attenzione del pubblico.

Poco sotto, il tweet ufficiale.

Hearing that GameStop is no longer expecting Prince of Persia: The Sands of Time Remake to release and are instructed to let people who preorder it know it will not be arriving. The website also says it's unavailable and listings seem to be getting delisted pic.twitter.com/MVcVjnmWgX

— Wario64 (@Wario64) June 3, 2022