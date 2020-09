Prince Of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, vediamo le prime immagini ufficiali

In seguito all’annuncio ufficiale effettuato ieri sera in occasione del secondo appuntamento con l’evento digitale Ubisoft Forward, il noto editor francese ha diffuso le prime immagini di Prince Of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, che trovate come di consueto a corredo della notizia e che consentono di farci un’idea della qualità grafica che ci possiamo aspettare dal prodotto.

La storia del gioco sembra essere rimasta intatta rispetto a quanto visto in passato, con il principe che si troverà costretto a dover usare il potente Pugnale del Tempo – un potente artefatto che gli permetterà di riavvolgere il tempo di una manciata di secondi – per sfuggire ai propri inseguitori che vogliono sovvertire la sua terra d’oriente. Tuttavia, in questo remake i giocatori si troveranno a combattere nuovi nemici e godranno di sequenze completamente inedite.

Ricordiamo che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà lanciato il prossimo 21 gennaio per Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC (uPlay ed Epic Store). Se ve li siete persi, recuperate anche tutti gli annunci dell’ultimo Ubisoft Forward!

Qualche ora fa vi abbiamo inoltre parlato di alcuni rumor che puntavano ad una possibile versione Nintendo Switch del gioco, sebbene al momento la sua esistenza non sia stata ancora confermata.