Prince Of Persia Le Sabbie del Tempo Remake arriverà anche su Switch?

Come probabilmente già saprete, ieri sera Ubisoft, in occasione del secondo appuntamento con l’evento digitale Ubisoft Forward, ha presentato ufficialmente Prince Of Persia Le Sabbie Del Tempo Remake, rifacimento dello storico primo capitolo della serie uscito originariamente nel 2003. Il lancio del titolo è atteso per il prossimo 21 gennaio per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC (uPlay ed Epic Store).

Sin dalla pubblicazione del primo trailer molti giocatori sono rimasti piuttosto spiazzati della qualità grafica del titolo, la quale, per quanto più complessa rispetto al prodotto uscito sulle vecchie console, è decisamente inferiore alle aspettative. Proprio per questo motivo stupisce ancor di più la mancanza di una versione per Nintendo Switch, dato che, molto probabilmente, anche la macchina ibrida della grande N dovrebbe far girare il gioco senza troppi problemi.

Tuttavia, sembra che non tutto sia perduto! Infatti, Cheap Ass Gamer ha segnalato, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, che la versione Switch di Prince Of Persia è comparsa nel listino di Gamestop con uscita prevista per marzo e non gennaio come le altre edizioni.

Pre-Order: Prince of Persia Remake (Switch/PS4/X1) $39.99 via GameStop. Switch version after all. https://t.co/jTg5351TMu pic.twitter.com/vOH3MpiB6Q — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) September 10, 2020

Ovviamente, in attesa di una conferma ufficiale da parte del publisher francese, queste rimangono solo speculazioni, ma non possiamo certo escludere che il titolo arrivi su Switch in un secondo momento.