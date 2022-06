Prime Gaming vi regala i primi 25 giochi gratis per il Prime Day, da adesso

Da questo momento inizia ufficialmente l’imperdibile promozione di Amazon per il Prime Day: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno scaricare i primi 25 giochi gratis dell’iniziativa grazie a Prime Gaming.

Si tratta infatti di una delle tante iniziative che il colosso sta preparando per celebrare la giornata dedicata ad Amazon Prime (di cui potete trovare tutti i dettagli e le offerte dedicate), con tantissimi regali dedicati proprio agli amanti dei videogiochi.

Pochi giorni fa erano infatti stati annunciato oltre 30 giochi gratis in arrivo, di cui i primi 25 sono ufficialmente disponibili per il riscatto a partire da oggi.

Si tratta di alcune delle produzioni indipendenti più apprezzate, che includono grandi ritorni e titoli offerti per la prima volta su Prime Gaming: naturalmente il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile.

Di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi gratis che potete riscattare grazie ad Amazon Prime, a partire da adesso senza alcun costo aggiuntivo:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year – 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Per riscattare i vostri nuovi giochi gratis su PC non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Prime Gaming, effettuare il login con il vostro account iscritto al servizio in abbonamento e selezionare la scheda relativa al Prime Day.

Una volta riscattati tutti gli omaggi, potrete accedervi senza costi aggiuntivi in qualunque momento tramite la Amazon Games App su PC: vi ricordiamo che l’offerta sarà disponibile fino al 13 luglio.

Per quanto riguarda invece i rimanenti giochi gratis, tra i quali segnaliamo esserci Mass Effect Legendary Edition, sarà invece necessario attendere il 12 luglio: vi consigliamo di segnarvi l’appuntamento sul calendario, dato che anche in questo caso i titoli saranno disponibili solo fino al 13 luglio.

Se non avete già approfittato, segnaliamo che si tratta di un’ottima occasione per riscattare anche i giochi gratis di giugno su Prime Gaming, tra i quali c’è anche un amato capitolo di Far Cry.

Inoltre, non dimenticatevi di approfittare dell’ultimo gioco gratis offerto da GOG: si tratta del remaster di un grande classico.