Prime Gaming, i 7 giochi gratis di ottobre sarebbero già stati svelati (e ci sono big)

I fan stanno ancora attendendo l’annuncio ufficiale di Amazon per i nuovi giochi gratis proposti con Prime Gaming, ma sembrerebbe che un leak abbia già svelato in anticipo quali saranno i prossimi regali di ottobre.

Presto tutti gli iscritti all’abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) dovrebbero essere in grado di scaricare titoli molto interessanti, trapelati pochi istanti fa da un leaker molto affidabile.

Come riportato da VGC, l’insider Billbill-Kun, già noto per i suoi leak a servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, ha infatti svelato su Dealabs i presunti 7 giochi gratis che saranno regalati da Amazon il prossimo mese — e ci sarebbero titoli importanti.

Tra i giochi più interessanti che Prime Gaming dovrebbe proporre il prossimo mese scopriamo infatti anche Fallout 76 e La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra, due titoli che sicuramente faranno gola a molti appassionati.

Considerando che tra i regali di questo mese, ancora disponibili per pochi giorni, c’è anche L’Ombra di Mordor, si tratterebbe dunque di una proposta estremamente interessante per proseguire gratuitamente la celebrata saga videoludica tratta da Il Signore degli Anelli.

I titoli già citati non sarebbero però, ovviamente, gli unici giochi offerti in regalo: di seguito vi segnaleremo la lista completa di tutti gli omaggi proposti da Prime Gaming, secondo il nuovo leak.

Fallout 76

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Total War: Warhammer II

Glass Masquerade

Loom

Hero’s Hour

Horace

L’annuncio ufficiale dovrebbe presumibilmente arrivare nelle prossime ore, considerando che il mese di settembre sta ormai per giungere alla sua effettiva conclusione: anche se il leaker fino a questo momento non ha mai sbagliato un’indiscrezione, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di comunicazioni definitive.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che avete ancora poche ore di tempo a disposizione per riscattare gli ultimi regali settimanali di Epic Games Store.

Nel caso siate invece iscritti a PlayStation Plus, vi ricordiamo che soltanto nella scorsa giornata Sony ha svelato ufficialmente i giochi gratis di ottobre su PS5 e PS4, due dei quali erano già stati confermati pochi minuti prima dallo stesso insider.