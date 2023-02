Prime Gaming, ecco i giochi gratis di marzo 2023

Prime Gaming ha annunciato l’aggiornamento dei contenuti gratis di marzo, che include titoli gratuiti e contenuti di gioco per League of Legends, Valorant, Madden NFL 23, Dead by Daylight e altri ancora.

Ricordiamo che Prime Gaming è solo uno dei tanti benefit del servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette a tutti gli utenti di accedere a nuovi titoli da riscattare e scaricare ogni mese, oltre ad altri bonus per i propri videogiochi preferiti.

Il programma Games with Prime di marzo (via VG247) comprende infatti sette titoli, tra cui Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Adios, I am Fish, Faraway 3: Arctic Escape, Book of Demons, Peaky Blinders: Mastermind e City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition.

Attualmente sono ancora disponibili i giochi gratis del mese di febbraio, sebbene il servizio in abbonamento avrebbe già iniziato a preparare la nuova line-up.

Ricordiamo che a partire dal mese di febbraio, l’iniziativa riservata agli abbonati ha infatti deciso di modificare la propria strategia.

Difatti, non saranno più proposti tutti i titoli gratuiti previsti in contemporanea, bensì distribuiti gradualmente lungo tutto il mese.

Ecco, in ogni caso, l’elenco dei giochi gratuiti Prime Gaming di marzo 2023:

Baldur’s Gate: Enhanced Edition, 2 marzo

Adios, 9 marzo

I am Fish, 9 marzo

Faraway 3: Arctic Escape, 16 marzo

Book of Demons, 23 marzo

Peaky Blinders: Mastermind, 23 marzo

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition, 30 marzo

Durante il prossimo mese, inoltre, sarà possibile richiedere alcune offerte per i titoli Riot, tra cui League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra e Valorant, oltre a bonus speciali anche per Genshin Impact.

Restando in tema, Steam ha da poco confermato le date dei saldi primaverili, estivi, autunnali e invernali per il 2023: leggi i dettagli nella nostra notizia.

Ma non solo: ben 9 giochi lasceranno presto i cataloghi PlayStation Plus Extra e Premium, presumibilmente a partire dal prossimo mese di marzo di quest’anno.

Infine, solo una manciata di ore fa sono stati resi noti i nuovi cinque titoli che invaderanno Game Pass in questi giorni, incluso un big disponibile da pochissimo.