Prime Gaming, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis settimanali di marzo

Procedono regolarmente e senza alcun intoppo gli omaggi settimanali offerti da Prime Gaming: da questo momento potrete riscattare e aggiungere alla vostra raccolta ben 2 nuovi giochi gratis su PC.

L’iniziativa è naturalmente riservata esclusivamente agli utenti iscritti al servizio in abbonamento del colosso e-commerce (trovate tutti i dettagli su Amazon) che tra i suoi vantaggi propone anche intriganti giveaway per i giocatori.

Dopo aver proposto la scorsa settimana il primo capitolo di un’amata saga di giochi di ruolo, questa volta gli utenti potranno accedere a due nuovi omaggi gratuiti, con tipologie di gioco e aspettative decisamente differenti.

Prime Gaming ha infatti deciso di offrire da adesso Adios e I Am Fish, per i quali non sarà necessario alcun ulteriore account aggiuntivo e che potranno essere ancora una volta scaricati tramite l’apposita Amazon Games App.

Adios è un gioco cinematico in prima persona in cui le vostre decisioni stabiliranno il vostro destino: in questa avventura interpreterete un allevatore di maiali che, stanco di permettere a un suo vecchio amico sicario di utilizzare la tua struttura per smaltire cadaveri, decide che ne ha avuto abbastanza e che non vuole più saperne nulla.

I Am Fish è invece un’avventura decisamente più leggera e spensierata, in cui interpreterete quattro pesciolini in cerca della libertà: si tratta di una produzione basata fortemente sulla fisica e in cui ognuno dei simpatici 4 eroi avrà a disposizione caratteristiche uniche.

Per poter accedere fin da subito ai vostri nuovi giochi gratis, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione “Giochi settimanali” e selezionare il pulsante “Riscatta gioco” su tutti i titoli che volete aggiungere alla vostra raccolta.

Troverete non solo i titoli che vi abbiamo segnalato, ma anche molti precedenti giochi gratuiti che saranno ancora disponibili per un periodo di tempo limitato: se vi foste persi dunque qualche promozione, questa è l’occasione giusta per rimediare.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili nuovi giochi gratis: l’omaggio della prossima settimana sarà un intrigante escape game.

E se avete ancora voglia di giochi gratis su PC, vi ricordiamo che anche Epic Games Store ha svelato il suo ultimo omaggio settimanale a tema “ultraterreno”, già disponibile per il download.