Prime Day: RTX 3080 Ti e 3090 Ti di EVGA ai prezzi più bassi di sempre su Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo di un’incredibile offerta inerente a due potenti schede video, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Le schede video in questione sono la EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming, proposta a soli 1.199,34€, con uno sconto del 33%, e la EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Gaming, che potete portarvi a casa a soli 1.600€, con uno sconto del 445% rispetto al consueto prezzo di listino. A questi prezzi, vi consigliamo di non perdere altro tempo e, nel caso foste interessati, di procedere subito all’acquisto prima che vadano esaurite!

Entrambi i prodotti occupano la fascia alta del mercato e consentono di giocare alla grande anche a risoluzione 4K a frame rate elevati con i dettagli al massimo. Entrambe le schede presentano un efficiente sistema di dissipazione a tripla ventola e sono state realizzate con materiali di qualità per la massima durata, aumentata ulteriormente dall’impiego di staffe anti flessione.

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!