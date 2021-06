Prime Day 2021: le migliori offerte sulle sedie gaming

Dopo tanta attesa, è arrivato il momento del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team di SpazioGames ha selezionato per voi, per portarvi gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate alle sedie gaming per rendere perfetta (e soprattutto comoda!) la vostra postazione.

Come anticipato, l’accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all’esclusivo servizio Amazon Prime: per questo motivo vi raccomandiamo di abbonarvi prima che le offerte scadano. Oltretutto, se non siete mai stati abbonati ad Amazon Prime prima, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sulle migliori sedie da gaming.

Se amate sia la comodità che la sobrietà, rompete gli indugi e correte a portare a casa la Corsair T2 Road Warrior: questa sedia da gaming in pelle sintetica nera propone uno stile elegantissimo, ma senza rinunciare alle caratteristiche che rendono uniche e comode le proposte del mondo gaming. La sua ampia seduta è affiancata da uno schienale particolarmente alto, che possa incoraggiare una postura corretta, anche nelle sessioni di gioco più intense. Inoltre, le ruote stile rollerblade sono perfette per il massimo della mobilità con il minimo sforzo, qualsiasi sia la superficie, senza lasciare alcun segno sul pavimento. La sedia è venduta per il Prime Day a 269,99€, con un enorme risparmio del 39% sul costo di listino abituale.

Di seguito vediamo le migliori offerte sulle sedie gaming per l’Amazon Prime Day 2021.

