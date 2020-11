Sbuca in rete la prima review di Spider-Man Miles Morales (poi rimossa)

A breve arriveranno le analisi dei primi giochi PS5, in attesa del lancio della console previsto per il prossimo 19 novembre in Europa. Ora, rompendo l’embargo – ma rimuovendo l’articolo poco dopo – la redazione di Metro.co.uk ha pubblicato la recensione di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Nel pezzo il nuovo gioco Insomniac è stato premiato con un 8, descritto come «una gran modo di promuovere PS5 ben oltre le aspettative, grazie anche a una narrazione superiore e personaggi più avvincenti rispetto al titolo originale».

Un'immagine di Miles Morales.

Insomma, una “promozione” prima del tempo, visto che – lo ricordiamo – le recensioni del gioco saranno disponibili solo allo scadere dell’embargo ufficiale. A tal proposito, vi suggeriamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti del caso, anche quelli dedicati all’Arrampicamuri di Harlem.

Ricordiamo anche che il gioco – previsto in ogni caso anche su PlayStation 4 – girerà sulla console di prossima generazione targata Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi.

La storia di Marvel’s Spider-Man Miles Morales è ambientata subito dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man e vedrà New York tramortita da una guerra civile tra una mega corporazione e una gang di criminali. Starà ovviamente a Miles Morales, lo Spider-Man di Harlem, sventare questa nuova e pericolosa minaccia.

Avete già visto in ogni caso l’ultimo trailer e la splendida copertina di Game Informer disegnata da Sara Pichelli?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.