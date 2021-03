Prima PS5 con raffreddamento a liquido: ecco il video

Le unità di PS5 continuano a scarseggiare sul mercato, ma questo non sta impedendo a chi ne ha la capacità di sperimentare con l’architettura ed il design della console in nome della personalizzazione.

Ovviamente, il primo metodo a cui molti fan sono ricorsi è stato quello della modifica della scocca esteriore. In particolare, gli utenti hanno acquistato in massa da rivenditori terzi scocche nere, in linea con i tradizionali colori delle console Sony.

Uno youtuber, invece, ha pensato (letteralmente) più in grande, spendendo 70.000$ e centinaia di ore per realizzare la PlayStation 5 più grande di sempre.

Interessante è stata anche la scelta di un artista che, non contento del bianco di PlayStation 5, ha scelto di dipingerci sopra una sua creazione.

Oggi però, i colleghi di VGC ci riportano una storia, se possibile, ancora più curiosa, che vede un modder vietnamita costruire la prima PlayStation 5 raffreddata ad acqua.

Il sistema di raffreddamento a liquido permette di mantenere basso il livello di calore della console, in un modo solitamente più efficiente e silenzioso rispetto alle classiche ventole, che lo ricordiamo sono il motivo principale delle grandi dimensioni di PlayStation 5.

Nhenhophach spiega inoltre che questa è soltanto la prima versione della sua modifica; altre ne seguiranno e sarà anche possibile acquistarle.

Sebbene non sia ancora chiaro come intenda vendere la sua variante di PS5, dobbiamo ammettere che il lavoro finale è senza dubbio curioso, fosse anche soltanto per l’aspetto estetico.

Intanto, se volete partire un po’ più in piccolo, potete già personalizzare almeno il vostro DualSense,

Se siete ancora in attesa di trovare una PlayStation 5, vi invitiamo a tenere d’occhio la relativa scheda Amazon.