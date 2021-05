Prezzo accessori PS5: quanto costano e quali sono

Fin dal suo debutto, PS5 è stata molto difficile da trovare e lo stesso è successo per i suoi accessori ufficiali realizzati da Sony. Sappiamo che alcuni furbetti hanno cercato di approfittare delle poche disponibilità per rivendere PlayStation 5 a prezzo maggiorato e, per questo, vi abbiamo sempre scoraggiato dal concedervi ad acquisti da bagarini di ogni sorta. Un concetto che vale anche per gli accessori di PS5.

Vediamo allora di fare il punto su quali siano gli accessori PS5, quale il loro prezzo di listino e quali le loro disponibilità e funzionalità. In precedenza avevamo già dato una visione d’insieme sulle specifiche della console di nuova generazione in una guida onnicomprensiva, ma oggi ci concentreremo sugli accessori ufficiali.

Prezzo accessori PS5: quali sono e quanto costano

DualSense – 69,99€

Si tratta, per fortuna, dell’accessorio che ha vissuto meno problemi di disponibilità: DualSense è il nuovo controller di casa PlayStation e, sebbene un esemplare sia incluso nella confezione della console, a un certo punto alcuni hanno avuto difficoltà a reperirne un secondo, magari per giocare in multiplayer.

In questo momento non risultano problemi di scorte relativi a DualSense, che potete acquistare presso i maggiori rivenditori. Le caratteristiche chiave del controller DualSense, che come i predecessori ha una batteria ricaricabile interna (no, niente pile), sono sicuramente il feedback aptico, che permette delle vibrazioni uniche, e i grilletti adattivi – che permettono di esercitare resistenza a seconda delle situazioni di gioco previste dagli autori.

Il controller DualSense è disponibile solo in colorazione bianca.

DualSense, controller ufficiale di PS5

Cuffie Pulse 3D – 99,99€

A diventare da subito introvabili – e a esserlo tutt’oggi – sono state invece le cuffie Pulse 3D realizzate da Sony appositamente come accessorio PS5. Questo headset è infatti pensato per sfruttare pienamente il Tempest Engine, il nuovo engine audio della console, con una resa spaziale del comparto sonoro come mai in precedenza. Raccomandate soprattutto per videogiochi come Returnal, che ne fanno pieno utilizzo, le cuffie sono anche dotate di un microfono per la voice chat e hanno una struttura leggera per cercare di garantire il comfort.

Tuttavia, vista la loro capacità di approfittare delle specifiche di PS5, sono andate spesso a ruba e bisogna rimanere in guardia per riuscire a portarle a casa quando compaiono sui maggiori rivenditori. Il costo delle cuffie Pulse 3D è di 99,99€.

Le cuffie Pulse 3D di PS5

HD Camera – 69,99€

Se siete tra coloro che amano mostrarsi in diretta mentre giocano, sappiate che HD Camera è la webcam ufficiale di casa PlayStation, erede della precedente PlayStation Camera che accompagnava PS4 nella vecchia generazione. Questa videocamera da collegare alla console è dotata di una doppia lente a 1080p, ottima per trasmettere nitidamente la vostra immagine.

Non ha fatto registrare particolari problemi di scorte dal suo lancio in poi ed è tutt’oggi proposta al costo standard di 69,99€ presso i maggiori rivenditori online.

HD Camera di PS5

Media Remote – 29,99€

Già da qualche generazione le console non sono solo destinate al gioco, ma anche alla fruizione di contenuti multimediali: è qui che entra in gioco Media Remote. Questo accessorio PS5 è il telecomando ufficiale della console e vi permette di gestire i contenuti video, oltre che di accedere rapidamente a servizi come Netflix e Spotify, semplicemente affidandovi ai pulsanti preposti.

Anche il Media Remote non ha avuto problemi di scorte ed è facile da trovare presso i maggiori rivenditori al prezzo di 29,99€.

DualSense Charging Station – 29,99€

A completare il corredo di accessori PS5 è la DualSense Charging Station: si tratta di una base dove disporre comodamente i vostri controller DualSense, che nel frattempo andranno a ricaricare la batteria per essere pronti a scattare in vista della prossima sessione di gioco. Accessorio molto richiesto, al momento risulta in riassortimento ma è già possibile prenotarlo su rivenditori come Amazon, in attesa delle nuove disponibilità. Il prezzo di listino è rimasto tuttavia sempre invariato ed è pari a 29,99€.

Al momento Sony non ha annunciato altri accessori PS5 ufficiali: se dovessero venire presentati e lanciati, aggiorneremo questo pezzo con i relativi prezzi, quindi non perdetelo di vista.