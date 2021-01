Prey, Arkane Austin sta lavorando ad un nuovo gioco: ecco cos’è

Lo studio di Prey sta lavorando ad un nuovo progetto, e non sembra proprio essere un semplice sequel dell’apprezzato titolo fantascientifico.

Come rivelato dal curriculum di uno sviluppatore di Arkane Studios Austin, la divisione texana del team di Bethesda è ora impegnata su un progetto fantasy.

Arkane Studios Austin is working on a fantasy game using Unreal Engine 4. pic.twitter.com/2RGQTf3A6E — Timur222 (@bogorad222) January 12, 2021

Ad oggi non abbiamo molti particolari al riguardo, ma sappiamo che lo sviluppo sta venendo condotto sulla base dell’Unreal Engine 4.

Se venisse confermata questa informazione, si tratterebbe di una differenza sostanziale rispetto a Prey, per il quale è stato invece adoperato il CryEngine.

Lo studio è stato fondato nel 1999 in Francia, con l’uscita del suo primo gioco (Arx Fatalis) nel 2002, mentre gli uffici di Austin sono attivi dal 2006.

Attualmente, la sede di Lione è occupata con Deathloop, in rampa di lancio per il mese di maggio su PC e PlayStation 5.

La filiale texana sta invece lavorando a testa bassa su quello che ora apprendiamo essere un nuovo progetto fantasy.

In un’intervista al portale in lingua spagnola Vandal, il director Harvey Smith aveva anticipato abbastanza esplicitamente la notizia.

«Alla fine di Dishonored 2 sono tornato ad Austin. Non sono coinvolto in Deathloop, sono su qualcos’altro, lavorando con i ragazzi che hanno fatto Dishonored e Prey», aveva rivelato.

Per cui, sappiamo che questo gioco porterà quantomeno la firma di Smith, dopodiché potrebbero esserci anche Ricardo Bare e Susan Kath, le due guide creative del team di Prey.

Deathloop, invece, sta venendo portato avanti principalmente da Dinga Bakaba (game director) e Sébastien Mitton (art director); entrambi avevano collaborato con Smith ai tempi del primo Dishonored, che fu realizzato in partnership tra Lione e Austin.

Non è da escludere che questo progetto sia in realtà un quarto Dishonored, visto che, se è vero che la storia originale si è chiusa, l’IP non è stata messa davvero in pausa come suggerivano dei vecchi e smentiti rumor.