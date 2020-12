Elden Ring, non mancherebbero “mesi e mesi e mesi” al reveal

Elden Ring non si è fatto vedere a The Game Awards, nonostante fosse atteso, per desiderio più che altro, come bomba conclusiva dell’evento.

Il prossimo titolo di From Software ha comunque lasciato il segno, piazzandosi in testa alle preferenze dei videogiocatori come prodotto più atteso (non si sa di quale anno precisamente, si spera il 2021).

A detta del giornalista Jeff Grubb, ad ogni modo, non dovrebbe mancare troppo ad un nuovo appuntamento con il soulslike.

«Ovviamente stanno lavorando a questo gioco… non l’hanno mostrato qui, ma penso che probabilmente avrebbero potuto, se avessero voluto», ha spiegato Grubb, di VentureBeat.

«Penso che sia a questo stato. Ma diamogli un altro mese o due», ha aggiunto, a proposito di quando lo rivedremo, dopo il debutto dell’E3 2018.

«Qui c’è una cosa che ho sentito che posso dire: abbiate un altro po’ di pazienza, ma solo un pochino di più. Questo non significa giorni, e non penso che significherà settimane, ma questo non significa mesi e mesi e mesi».

L’indiscrezione lanciata dal giornalista fa il paio, del resto, con quello che abbiamo sentito nelle scorse settimane, secondo cui lo sviluppo di Elden Ring sarebbe quasi terminato.

Un altro rumor, sempre a ridosso di The Game Awards, puntava su un’uscita estiva nel 2021, che – a patto che arrivi questo fantomatico reveal – non sembrerebbe poi troppo remota.