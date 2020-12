Elden Ring grande assente, ma lascia comunque un segno su The Game Awards

Elden Ring è stato il grande assente a The Game Awards 2020, con tanti fan che si aspettavano o anche solo speravano in un ritorno del nuovo titolo di From Software alla serata di gala condotta e prodotta da Geoff Keighley.

Aspettative e speranze che sono state disattese anche quando, alla fine dell’evento, serviva un botto per chiudere e – come avevamo anticipato in compagnia di Domenico Musicò nella nostra maratona – il soulslike di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin sembrava il candidato principale per quel ruolo.

Invece, quella parte è stata recitata da un teaser trailer in computer grafica del prossimo capitolo della serie Mass Effect di BioWare, che pure era già stata all’evento con un altro teaser del nuovo Dragon Age.

Tuttavia, Elden Ring ha comunque lasciato un segno sull’evento, portandosi a casa la statuetta come gioco più atteso tra quelli votati dai giornalisti e dalla community dei gamer.

Keighley ha annunciato l’award in un segmento della serata, sottolineando con un «ecco, l’ho detto» la portata della notizia.

Molti pensano che questa frase altro non fosse che il riconoscimento della grande attesa dei fan per delle notizie sul gioco, presentato in origine all’E3 2019, per le quali bisognerà evidentemente aspettare un altro po’.

In ogni caso, battere la concorrenza di giganti come il sequel di God of War, Halo Infinite, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village e il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non è certo impresa da poco.

From Software ha peraltro vinto il GOTY lo scorso anno con Sekiro: Shadows Die Twice, un riconoscimento impreziosito quest’anno dalla vittoria di The Last of Us Part II.

Sebbene il gioco tardi a mostrarsi, ad ogni modo, va sottolineato come di recente abbiamo sentito degli ottimi progressi dello sviluppo, per cui non dovrebbe mancare poi troppo ad un suo ritorno; per l’uscita, invece, il discorso potrebbe essere leggermente diverso.