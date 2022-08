Il trailer a base di hype ci spoilera i giochi che vedremo alla Gamescom

Manca ormai pochissimo all’esordio ufficiale della Gamescom 2022, che quest’anno torna in presenza e che noi di SpazioGames.it seguiremo ovviamente da vicinissimo.

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è quello con la Opening Night Live di Geoff Keighley, che come accaduto in questi ultimi anni va a porre l’accento sulla fine della Summer Game Fest cominciata a giugno e presenta nuovi trailer e gameplay per dei videogiochi, alcuni alla loro world premiere.

Con un nuovo trailer pubblicato in queste ore, gli organizzatori hanno confermato quanto durerà la Opening Night Live 2022: si parla di uno show di circa due ore, dove si susseguiranno le anteprime di diversi titoli. Diversi dei quali, volutamente anticipati dal video che trovate in apertura.

La conferenza di Keighley, che vede come sempre la partecipazione di numerosi publisher, ci permetterà tra gli altri di dare un nuovo sguardo a:

Tutti questi giochi sono tra quelli che si sono visti nel trailer (diversi dei quali già confermati su Twitter da Geoff Keighley nei giorni precedenti), quindi aspettiamoci di scoprirli più da vicino, anche perché alcuni si approssimano all’uscita – come A Plague Tale: Requiem e Gotham Knights (potete prenotarlo su Amazon), che hanno fissato i loro appuntamenti per l’autunno.

Da vedere anche se avremo una data per Sonic Frontiers e Return to Monkey Island, che dovrebbero a loro volta debuttare entro questo 2022.

Tuesday @gamescom ONL:

✅ Sonic Frontiers

✅ Hogwarts Legacy

✅ The Callisto Protocol

✅ The Outlast Trials

✅ Gotham Knights

✅ Unknown Worlds New IP

✅ Honkai Star Rail

✅ Goat Simulator 3

✅ High on Life

✅ The Expanse: Telltale Series

✅ Return to Monkey Island

+ More pic.twitter.com/3EFVZYDUsi

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2022