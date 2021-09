Prenota lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE a prezzo scontato solo per oggi su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone potente, affidabile e in grado di scattare ottime foto? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete prenotare l’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE a un prezzo davvero imperdibile! Attenzione: l’offerta è valida solo per oggi, quindi ci consigliamo di approfittarne al più presto!

Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,55″ a risoluzione 2400×1800 e frequenza di aggiornamento di 90Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE vede la presenza di una tripla fotocamera, con l’obiettivo principale da 64 MP abbinato ad un ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP in grado di migliorare la portata degli scatti.

Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di un corpo sottile (solo 6,81 mm) e leggere (158 g), offrendo un aspetto pulito e accattivante. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Solitamente lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE viene proposta a 399,90€, ma oggi potete acquistarlo a soli 299,90€, con uno sconto del 25%, mentre il lancio è previsto per il prossimo 25 ottobre. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

