Prenota God of War Ragnarok e ottieni 20 euro per il Playstation Store!

La nota catena Euronics ha lanciato un’interessante iniziativa che vi permette di acquistare la versione God Of War: Ragnarok per PS4 e PS5 ricevendo anche una Gift Card del valore di 20€ da spendere su Playstation Store. Per sfruttare questa incredibile offerta, valida fino all’8 novembre 2022, dovrete inserire nel carrello sia il gioco che la Gift Card, e, in pratica, in fase di checkout, potrete avere la versione PS5 di God Of War Ragnatok con 20 euro di credito PSN a soli 80,99€, mentre quella PS4, sempre con 20 euro di credito PSN, a soli 70,99€.

God Of War Ragnarok sarà ambientato qualche anno dopo il primo e vedrà Kratos alle prese con i Nove Regni norreni, dove farà degli incontri decisamente importanti. Ovviamente, come suggerito dal presunto titolo del gioco e da altri elementi emersi dal teaser, gran parte della trama si concentrerà sulla mitologia norrena. È stato anticipato che dovremo confrontarci soprattutto con Thor e Freya e che ci saranno nuove rune e abilità da usare, per Kratos.

God Of War Ragnarok che sarà ancora più brutale del predecessore, rimanendo tuttavia accessibile con una serie di funzioni molto importanti per tutti. Ricordiamo che God Of War Ragnarok sarà lanciato il 9 novembre 2022 per Sony Playstation 4 e Playstation 5.

