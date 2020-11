Potrebbero volerci più di quattro anni per Devil May Cry 6

Potrebbero volerci più di quattro anni per la realizzazione di Devil May Cry 6, prossimo e ad oggi eventuale capitolo della serie hack ‘n’ slash di Capcom.

Devil May Cry 5 aveva fatto risorgere la serie dopo un lungo letargo seguito al quarto episodio, ma a quanto pare non ci sarebbero programmi per accelerare il passo.

I can also be cruel but honest sometimes. pic.twitter.com/wI5xsK9fle — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 19, 2020

L’ormai ex insider Dusk Golem, sempre molto informato sulle vicende di casa Capcom, ha spiegato che ci vorrà del tempo prima che la saga di Dante & co. torni a farsi vedere.

«Preparatevi ad aspettare alcuni anni», si legge in uno dei suoi tweet.

E, infatti, quando un utente gli ha chiesto se fossero 3 o 4 anni di attesa, la sua risposta tutt’altro che tranquillizzante è stata «forse di più».

Questa tesi pare corroborata dal fatto che Devil May Cry 6, a differenza di altri giochi non annunciati come Street Fighter 6 e non solo, non è comparso minimamente tra i file trafugati a Capcom con in pratica l’intero calendario delle uscite dei prossimi anni.

È evidentemente anche in quest’ottica che l’etichetta giapponese ha approntato la Special Edition per PS5 e Xbox Series X, per lasciare il marchio del franchise sulle nuove console prima di un capitolo, molto distante, dedicato esclusivamente alla next-gen.