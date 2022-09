PlayStation annuncia un nuovo State of Play per oggi

Da ormai diverse settimane si inseguivano indiscrezioni che volevano Sony essere prossima a un nuovo State of Play. Finalmente, è stata la stessa compagnia a sbilanciarsi, annunciando che l’agognato appuntamento con tutte le sue novità sarà proprio oggi, 13 settembre.

PlayStation, che in questo caso non ha fatto del preavviso il suo forte, ha infatti messo in allerta i fan invitandoli a sintonizzarsi alle ore 23.59 italiane sui suoi canali, in modo da ricevere aggiornamenti su praticamente tutte le sue piattaforme.

Durante lo show potremo aspettarci novità per giochi in arrivo su PS5 (ancora introvabile su Amazon) e PS4, ma anche qualche nuova informazione dal panorama in divenire di PlayStation VR 2.

Domani, 13 settembre, torna lo State of Play! Seguite l'evento dal vivo per scoprire gli annunci e le novità per PS5, PS4 e PS VR2.

Domani, 13 settembre, torna lo State of Play! Seguite l'evento dal vivo per scoprire gli annunci e le novità per PS5, PS4 e PS VR2.

Collegatevi alle 23:59:

Lo show, che arriva nella cornice del Tokyo Game Show, dovrebbe avere una durata di circa venti minuti e si concentrerà soprattutto su annunci in arrivo dai grandi produttori videoludici giapponesi.

Come svelato da Sony nell’annuncio su PlayStation Blog che ha accompagnato il tweet:

«Vi aspettano circa 20 minuti di annunci, novità e filmati di gioco inediti per 10 titoli in arrivo su PS5, PS4 e PS VR2».

Il blog ufficiale aggiunge che «per lo show di domani, abbiamo in serbo delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo».

Legittimo, quindi, aspettarsi novità non solo dagli autori giapponesi, ma anche qualche sorpresa dai produttori che lavorano su console PlayStation sparsi per tutto il mondo.

Considerando che si parlerà di circa dieci videogiochi, attendiamo di scoprire di quali potrebbe trattarsi. Questa fine del 2022 ha bisogno di animarsi, sul fronte di PS5 (dove sbarcherà God of War: Ragnarok), e vediamo se ci saranno delle sorprese già per le release imminenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che in data odierna ci sarà spazio anche per un nuovo Nintendo Direct: in quel caso, la conferenza durerà circa 40 minuti e mostrerà soprattutto videogiochi in uscita su Switch entro quest’anno. La giornata, insomma, si promette molto molto vivace: non perdete di vista le pagine di SpazioGames.