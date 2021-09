Pokémon Unite è disponibile su mobile da oggi, anche in italiano!

Dopo il lungo rodaggio su Nintendo Switch, Pokémon Unite sbarca finalmente su dispositivi mobile a partire da oggi!

Il titolo è stato già molto apprezzato sulla console Nintendo, ma con la platea di fan Pokémon sparsa tra smartphone e tablet avrà una cassa di risonanza ancora maggiore.

Già all’uscita Pokémon Unite ha rischiato di diventare il nuovo fenomeno di Twitch, e con oltre 9 milioni di download ci è andato molto vicino.

In questi giorni Tencent si è preparata al lancio della versione mobile, con il quale arriveranno molte novità all’interno del gioco.

Per prima cosa, come menzionato nel titolo, finalmente Pokémon Unite avrà il supporto per altre lingue, tra cui l’italiano.

Ma ovviamente non è finita qua, perché con il lancio delle nuove piattaforme di gioco sono state inserite altre feature molto interessanti, come annunciato dal sito ufficiale.

Per prima cosa, tutti i giocatori potranno ottenere, entro le 14:59 (UTC) di domenica 31 ottobre 2021 la licenza Unite di Pikachu e lo speciale Holowear Stile festival (Pikachu).

Inoltre ogni utente riceverà anche 1.000 coupon Heos, che possono essere usati per ottenere articoli nel gioco. E se farete il login con lo stesso account che utilizzate su Nintendo Switch vi porterete dietro il salvataggio con tutti gli elementi sbloccati.

Per i Pokémon sbloccati, anche su mobile sarà possibile sbloccare Zeraora come accaduto per gli utenti Switch al lancio. I giocatori su smartphone e tablet dovranno completare una serie di missioni, e dopo 32 lotte vinte otterranno la licenza Unite del Pokémon.

Infine, oltre al nuovo battle pass che aggiunge tante skin e collezionabili a tema, verranno aggiunte le Cerchie Unite. Ci si potrà connettere ad altri giocatori creando una Cerchia o cercandone una già esistente, con un sistema di tag per creare il vostro clan di giocatori.

Prima di gettarvi nella mischia vi ricordiamo di leggere la nostra recensione di Pokémon Unite, così sarete pronti e carichi alla battaglia.

Nel frattempo anche Pokémon GO continua a vivere sereno con tanti nuovi aggiornamenti e funzionalità, pur non essendo il fenomeno che era prima magari.

Infine, per il ritorno a scuola vi consigliamo i prodotti a tema Pokémon, i migliori che potete consultare dalla nostra lista.