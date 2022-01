Ci sono stati pochi giochi Pokémon su N64, così un fan se li è fatti da solo

Pokémon è un franchise che ha contribuito a fare la storia di Nintendo, ma non è stato presente in maniera massiccia su tutte le console.

La generazione del Game Boy è stata sicuramente quella più prolifica, la quale è confluita ora su Nintendo Switch ovviamente.

I remake di Pokémon Diamante e Perla sono usciti di recente proprio sulla console ibrida, e se ci giocate proprio oggi riceverete anche un bel regalo.

Leggende Pokémon Arceus è il prossimo, grande titolo in arrivo per Nintendo Switch, molto atteso anche se si porta dietro un po’ di polemiche.

Nintendo 64 non ha avuto degli esponenti “classici” del franchise, ma ha sperimentato molto con titoli anche strani come Pokémon Snap (che è tornato sempre su Switch).

Dal 1996 ad oggi sono uscite tante avventure in cui gli allenatori di tutto il mondo sono stati chiamati a catturarli tutti, ma su N64 non ce ne sono state.

Qualcuno ha voluto rimediare in qualche modo, come riporta Gamerant, creando delle cartucce per Nintendo 64 di giochi usciti esclusivamente su Game Boy.

Si tratta precisamente di Pokémon Cristallo e Pokémon Verde (uscito solo in Giappone), che sono diventati delle cartucce inedite.

Ma non si tratta di un lavoro unicamente tecnico, con una scheda hardware per emulare i giochi in questione, ma di una vera e propria edizione completa realizzata per l’occasione, con tanto di cartuccia e scatola.

Come potete vedere dal video qui sopra, si tratta di un lavoro davvero certosino, in grado di soddisfare sicuramente ogni fan Pokémon che si rispetti.

