Pokémon Sleep è l’annuncio che non ti aspetti, e uscirà tra pochissimo

The Pokémon Company rilascerà quest’estate Pokémon Sleep, l’app che mira a trasformare il sonno in intrattenimento con il potere dei Pokémon.

Gli ultimi capitoli della serie su Switch (li trovate su Amazon) e il successo di Pokémon GO, hanno infatti spianato la strada per ciò che verrà.

Oltre all’annuncio del DLC in due parti per Scarlatto e Violetto, in occasione dell’evento Pokémon Presents è stato fatto il punto anche su un’app che si credeva scomparsa.

Come riportato anche da Polygon, il ritorno di Pokémon Sleep è stato rivelato oggi, lunedì 27 febbraio, durante una presentazione che ha mostrato un primo gameplay.

Si tratta delle nuove informazioni su Pokémon Sleep da maggio 2019, ossia da quando l’app è stata annunciata per poi sparire nel nulla.

Da ciò che è stato possibile capire, questa App monitorerà i modelli di sonno degli utenti e li premierà per il tempo trascorso a dormire.

Ai tempi dell’annuncio, Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO di The Pokémon Company, ha dichiarato: «Il concetto di questo gioco è che i giocatori non vedono l’ora di svegliarsi ogni mattina».

I giocatori di Pokémon Sleep viaggeranno su una nuova isola dove il Professor Neroli studia la natura delle abitudini di sonno dei Pokémon. Snorlax sarà presente, naturalmente, ma altri Pokémon saranno attratti da Snorlax e si riposeranno vicino a lui, consentendo ai giocatori di catturarli tutti mentre prendono sonno.

«Tutto ciò che dovete fare è dormire bene», spiega The Pokémon Company a proposito della premessa di Pokémon Sleep, e i vostri modelli di sonno saranno misurati, registrati e analizzati. Il sonno sarà classificato in una delle tre tipologie e i giocatori sbloccheranno nuovi Pokémon in base ai differenti tipi di sonno.

Pokémon Sleep sarà alimentato da un nuovo dispositivo sviluppato da Nintendo chiamato Pokémon Go Plus Plus. Questi avrà l’aspetto di una Pokéball a forma di disco e si comporta come l’hardware già rilasciato di Pokémon Go Plus e Pokéball Plus.

I giocatori dovranno semplicemente premere un pulsante sul Pokémon Go Plus Plus quando vanno a dormire e quando si svegliano. Il dispositivo sarà dotato di una sveglia integrata e di ninne nanne cantate da Pikachu. Pokémon Sleep sarà disponibile per dispositivi Android e iOS quest’estate.

Insomma, le novità mostrate durante il Pokémon Presents di queste ore sembrano comunque essere piuttosto interessanti per tutti i fan dei mostriciattoli collezionabili.

