Pokémon Scarlatto e Violetto è il terzo peggiore gioco della serie, per Metacritic

Oggi è finalmente arrivato quello che per molti fan può essere considerato il «Pokémon Day»: da questo momento sono infatti disponibili sugli scaffali videoludici di tutto il mondo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimi attesi giochi del franchise.

L’attesa era sicuramente elevata, dato che Pokémon Scarlatto/Violetto (che trovate su Amazon) è a tutti gli effetti il primo capitolo open world della saga, che segue l’ottimo esperimento di Leggende Pokémon Arceus e le sue aree aperte.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione approfondita, i nuovi capitoli di Game Freak offrono sicuramente tanti nuovi spunti da cui può essere ideato il futuro della serie, ma presenta anche tanti problemi, soprattutto da un punto di vista tecnico.

Un giudizio condiviso anche dalla maggior parte della critica internazionale, che sembrerebbe anche aver emesso una sentenza severa: la media dei giudizi su Metacritic ci dice infatti che Scarlatto e Violetto viene considerato il terzo peggiore gioco mainline della serie, diventando addirittura il secondo peggiore titolo su Switch.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la media dei giudizi per entrambi i titoli ha infatti raggiunto 77/100: un giudizio comunque positivo nel complesso, ma comunque più distaccato dai capitoli più amati della serie e che permette di “conquistare” il terzo posto più basso della graduatoria mainline della serie, appena davanti a Smeraldo con una media del 76.

Il record negativo dei giudizi appartiene attualmente a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che possiede una media del 73 per la critica. Prima del lancio di Scarlatto e Violetto, la seconda posizione più bassa della graduatoria su Switch apparteneva a Let’s Go Pikachu, con il suo 79/100. Curiosamente, Let’s Go Eevee era riuscito a posizionarsi leggermente più in alto con un 80/100, rappresentando uno dei pochi casi in cui la media non viene condivisa tra entrambe le versioni.

Per fare un ulteriore confronto con altri titoli usciti su Nintendo Switch, Pokémon Spada e Scudo hanno attualmente una media di 80, mentre Leggende Pokémon Arceus è stato il gioco che ha riscontrato i consensi maggiori, con 83/100.

Scarlatto e Violetto non sembrano aver dunque convinto del tutto la critica: ora che entrambe le versioni sono ufficialmente disponibili, sarà curioso scoprire quale sarà l’opinione degli utenti e se saranno disposti a chiudere un occhio sugli aspetti più negativi.

Resta comunque da valutare l’impatto della patch day one sul titolo, che riuscirebbe a migliorare le prestazioni: nella nostra recensione vi avevamo raccontato che effettivamente riesce a risollevare la situazione, ma le criticità resterebbero intatte.

Ad ogni modo, raccomandiamo ai futuri allenatori di Paldea di prestare molta attenzione durante le proprie avventure: l’utilizzo di Pokémon modificati illegalmente, da sempre un problema in ambito competitivo o per gli scambi, sarà punito severamente dagli sviluppatori.